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Giriş Tarihi: 31.8.2022 13:41

Yahudi çalışandan Filistin tepkisi: Google’a isyan etti

AA
Yahudi çalışandan Filistin tepkisi: Google’a isyan etti

İşgalci İsrail kuvvetleri, Filistinlileri hedef aldığı projelerine ara vermiyor. Son olarak Google ile bir yapay zeka anlaşması yapan İsrail’in bu yolla Filistinlileri daha kolay izleyebileceği söyleniyor. Google ile İsrail arasında yapılan bu anlaşmaya tepki gösteren bir Yahudi çalışan, tepkisini istifa ederek verdi.

Google'ın, İsrail'e "Project Nimbus" projesi için gelişmiş yapay zeka teknolojisi satmasına tepki gösteren bir Yahudi çalışanı, baskı gördüğü iddiasıyla istifa etti. Google pazarlama birimi yöneticilerinden Ariel Koren, istifasını Twitter'dan duyurdu.

Koren, paylaşımında, Google'ın İsrail'le 1 milyar dolarlık yapay zeka teknolojisi satış sözleşmesine karşı çıktığı gerekçesiyle baskı gördüğünü ve görev yerinin değiştirildiğini belirtti.

"GOOGLE ASKERİ ANLAŞMALAR YAPTI"

"Aktivistliğinin cezalandırıldığı"nı ifade eden Yahudi asıllı Koren, çalışma koşullarının kötüleştirildiği ve görev yerinin değiştirildiği gerekçesiyle istifa ettiğini kaydetti.

Koren, Google'ın askeri anlaşmalar yaptığını ve buna karşı çıkan personelinin sesini kısmaya çalıştığını iddia ederek şirketin, Filistinlilerin insan haklarını ihlal ettiği endişesini taşıyan ve Google'ı daha etik bir şirkete dönüştürmek isteyen çalışanlarını da susturduğunu belirtti.

Şirket içi muhalefeti bu şekilde susturmanın, Google'ın İsrail ordusu ve hükümetiyle olan ticari çıkarlarını korumasını sağladığına işaret eden Koren, Google çalışanlarını söz konusu projeye karşı durmaya çağırdı.

Koren, Google'ın İsrail'e "Project Nimbus" projesi için gelişmiş yapay zeka teknolojileri satış sözleşmesine verdiği tepkiyle gündeme gelmişti.

Söz konusu projeyle İsrail'in Filistinlileri izleyerek daha fazla yasa dışı veri toplayabileceği ve yasa dışı yerleşimleri daha kolay genişletebileceği iddia ediliyor.

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Yahudi çalışandan Filistin tepkisi: Google’a isyan etti
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