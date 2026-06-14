Yahudi kız öğrenciler tünelde bulundu
ABD'nin New York eyaletinde Ortodoks Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı Monsey'deki Toras Emachu isimli Yahudi okulunda eğitim gören 71 kız öğrenci, çarşamba günü Hudson Nehri kıyısındaki Nyack kasabasındaki Memorial Park gezisi sırasında kayboldu. Grup, devriye gezen bir polis memurunun Nyack kasabasındaki bir kanalizasyon kapağından çıkan genç kızları fark etmesi sayesinde bulundu. Okul gezisi sırasında bir dere yatağını takip eden öğrencilerin, yağmur sularını toplayan büyük bir drenaj tüneline girdikleri ve yeraltı tünellerinde kayboldukları açıklandı. Polis, olaya ilişkin bilgi sahibi olanlardan bilgi talebinde bulundu. Daha önce de New York polisinin bir sinagogun altında tüneller keşfetmesi tartışma yaratmıştı.