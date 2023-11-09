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Giriş Tarihi: 9.11.2023 22:26

Yahudi lobisinden Katil İsrail'e destek eylemine katılana 250 dolar!

Dünyanın gözleri önünde Filistinliler İsrail soykırımına uğruyor. Bu süreçte yer kürenin farklı noktalarından Filistinlilere destek eylemleri gerçekleştiriliyor. Batılı devletler arkasında dursa da bu ülke vatandaşları da dahil pekçok ülkeden aradığı halk desteğini bulamayan İsrail ise yine bilindik 'kirli' organizasyonlar için sahneye çıktı. İsrail lobisi tarafından Washington'da düzenlenecek "İsrail'e destek" mitingine katılanlara 250 dolar vadediliyor.

Yahudi lobisinden Katil İsrail’e destek eylemine katılana 250 dolar!

7 Ekim'den beri Filistin'de bir insanlık suçu işleniyor. Son gelen verilere göre İsrail'in bombalı saldırıları nedeniyle 10 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

Çocuk, yaşlı ya da kadın demeden Gazzelilere bomba yağdıran ve kana doymayan İsrail'e tepkiler de giderek büyüyor. Batılı devletler İşgal Devleti İsrail'in arkasında dursa da dünyanın birçok yerinde insanlar sokaklarda. İnsanlık İsrail vahşetine dur demek için meydanlara çıkıyor.

Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çeken eylemler düzenlenirken İsrail de dünyadan aradığı desteği bulamayınca yine kirli işlere girişiyor.

İsrail lobisi "parayla" destekçi arayışı içerisinde. 14 Kasım'da Amerika Yahudi Organizasyonları sponsorluğunda bir "İsrail'e destek" yürüyüşü düzenlenecek. İşte bu yürüyüş ve işgalcilere destek organizasyonu için aradığı ilgiyi göremeyen İsrail lobi kuruluşları katılımcılara para vadediyor.

İsrail yanlısı gösteri için katılımcılara 250 dolar ve yol masrafı ücreti ödenecek.

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Yahudi lobisinden Katil İsrail'e destek eylemine katılana 250 dolar!
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