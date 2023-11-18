Yahudi lobisinin hedefi Elon Musk... Reklam verenler tek tek çekiliyor

Yahudi lobisi ABD'li milyarder iş adamı Elon Musk'ı hedef almaya başladı. Beyaz Saray'ın ardından teknoloji devi şirketlerin de üst üste darbeleri ile karşı karşıya kalan Musk'ın reklam verenleri Twitter'dan tek tek çekiliyor.

ELON MUSK'A ANTİSEMİTİST SUÇLAMASI

Beyaz Saray Sözcüsü Andrew Bates, "Yahudi karşıtı ve ırkçı nefretin bu iğrenç propagandasını en güçlü ifadelerle kınıyoruz" ifadelerini kullanırken Musk ise yaptığı paylaşımın antisemitist olduğunu inkar ediyor.

REKLAM VERENLER ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Başta IBM olmak üzere Elon Musk'ın karşısına geçen şirketler Nazi taraftarı içeriklerin yer aldığını iddia ederek X'ten reklamlarını çekiyor. IBM sosyal medya hesabından yaptığı duyurudda Nazileri öven içerikleri gerekçe göstererek X'e reklam vermeyi durdurduklarını duyurdu.

Elon Musk'ın reklam verenleri Media Matters'ın perşembe günü yaptığı açıklamanın ardından ayaklandı. Perşembe günü, medya izleme grubu olan Media Matters; Apple, Oracle ve NBC Universal'ın Bravo şirketi ve telekomünikasyon şirketi Comcast'ın reklamlarının antisemitist içeriklerin yakınına yerleştirildiğini belirtmişti. Elon Musk ise Media Matters'ı "kötü bir organizasyon" olarak nitelendirdi.

IBM'nin ardından Avrupa Komisyonu da "dezenformasyon ve nefret söylemindeki endişe verici artış" nedeniyle sosyal ağdaki reklamları duraklatacağını duyurdu.

BEYAZ SARAY DA KARŞISINA GEÇTİ

Beyaz Saray da Elon Musk'ın karşısına geçip açıklama yapanlar arasında yer aldı. Beyaz Saray'dan cuma günü yapılan açıklamada "Amerikalılar olarak temel değerlerimize aykırı olan Yahudi karşıtı ve ırkçı nefretin bu iğrenç tanıtımını en güçlü ifadelerle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Elon Musk Çarşamba günü bir Yahudi sivil hakları kuruluşu olan Hakaretler Mücadele Birliği'nin nefreti körüklediğini söylemiş ve antisemitizm ile nefret söyleminin platformda yayılmasına izin vermekle, ve neo-Nazilerin ve beyaz ırk üstünlüğünü savunanların mesajlarını güçlendirmekle suçlanmıştı.

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