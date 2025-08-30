Yahudi sanatçılar BBC festivalini protesto etti: Elinizde Filistinlilerin kanı var

İsrail'in Filistinlilere yönelik baskıları, Gazze saldırıları ve siyonizme karşı bir araya gelen "Filistin için Yahudi Sanatçılar" grubundan yapılan açıklamada, "BBC Proms kapsamında Royal Albert Hall'da düzenlenen Melbourne Senfoni Orkestrası (MSO) performansını protesto ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Piyanist Jayson Gillham'ın performansını Gazze'de öldürülen gazetecilere ithaf etmesinden dolayı susturan, Gazze'de soykırımı açıkça destekleyen ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uzun zamandır sarsılmaz destekçisi olan Gandel Vakfından fonlanan MSO'yu hesap vermeye çağırıyoruz." denildi.

BBC'ye de tepki gösterilen açıklamada, "BBC'ye soykırımı kabul etmemesi ve iş birliğinden dolayı tepki gösteriyoruz. Devam eden İsrail apartheidi, etnik temizlik ve soykırım nedeniyle tüm kültür işçilerini kendi kurumlarının iş birliğine karşı çıkmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Konser salonundaki eylemden cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde bir eylemcinin, "MSO'nun elinde kan var. Jayson Gillham'ı susturdunuz. MSO, soykırımın iş birlikçisidir. Sanatçıları susturuyorsunuz." şeklinde bağırdığı yer aldı.

Eylemcilerin, "BBC Proms ve MSO soykırımın iş birlikçisi" pankartı taşıdığı görüldü.

Filistin için Yahudi Sanatçılar'ın eylemi nedeniyle MSO performansı, 10 dakika boyunca kesintiye uğradı.

"100'DEN FAZLA GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ"

Gillham, geçen sene verdiği bir konserde, Avustralyalı sanatçı Connor D'Netto'nun Gazze'de öldürülen gazetecilere ithaf ettiği "Witness (Tanık)" parçasını çalmıştı.

İsrail'in Gazze'de "100'den fazla gazeteci öldürdüğünü" söyleyen Gillham, gazetecileri hedef almanın bir savaş suçu olduğunu dile getirmişti.

MSO ise Gillham'ın izin almadan "bir dizi açılış konuşması" yaptığını belirterek, piyanistin 15 Ağustos 2024'teki konserinin iptal edildiğini açıklamıştı.

Gillham'a gönderilen e-postada, "MSO, sahnede şahsi görüşlerin ifade edilmesine göz yummaz. Açıklamalarınız endişeye neden oldu." denilmişti.

Öte yandan Gillham, kendisine karşı ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla MSO'ya karşı dava açmıştı.