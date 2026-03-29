Yahudi teröristler 9 Filistinliyi şehit etti

Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşimiyle Mücadele Heyeti, dört haftada Yahudi yerleşimci saldırılarında 9 Filistinlinin şehit olduğunu bildirdi. Batı Şeria'da yerleşimciler İran savaşından bu yana 443 saldırı gerçekleştirdi. Filistinli yetkili Mustafa Bergusi dünyanın İran savaşına odaklandığını ve İsrail'in bu durumu fırsat bilerek Filistin topraklarındaki katliamı devam ettirdiğini belirtti. Kalkiya kenti yakınlarında ise işgal güçleri bir mahalleyi zorla boşalttı. Batı Şeria'da aracında katledilen Mahmud el-Akkad'ın ailesine ait ev patlayıcılarla yok edildi.

Gazze'de soykırım sürüyor

Gazze'nin doğusunda Fehmi ve Said Ömer Kaddum adlı iki kardeş ve bir Filistinli İsrail askerlerinin insansız hava saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıların acı bilançosunu bir kez daha güncelledi. Son 48 saatte yaşanan kayıplarla birlikte toplam can kaybı 72 bin 268'e ulaştı. Yaralı sayısı ise her geçen saat artıyor.