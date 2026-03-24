Yahudi teröristler Batı Şeria’da okul basıp bayrak çekti
Yıllardır Filistin topraklarını gasp eden ve soykırımcı İsrail ordusunun desteğiyle Filistinlilere saldıran terörist Yahudi işgalciler, son günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da köyleri basıp evleri ateşe vererek yeni bir şiddet dalgası başlattı. Bir grup işgalci İsrailli, dün Nablus kentindeki Huvvara beldesinde bir liseye baskın düzenledi. Okuldaki bayrak direğindeki Filistin bayrağını indiren fanatik Yahudiler, yerine İsrail bayrağı astı. Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve gaspçı İsraillilerin saldırılarında en az 1133 Filistinli hayatını kaybetti. Söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı belirtiliyor.