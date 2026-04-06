Yahudi teröristler evleri yakıp Filistinlileri darbetti

Filistin topraklarını gasbeden Yahudi teröristler, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenledikleri baskın ve saldırılarla bölgedeki şiddeti artırıyor. Yahudi teröristler, Nablus'un Kusra beldesine saldırı düzenleyerek Filistinlilere ve mülklerine zarar verdi. Saldırıda Filistinlilere ait iki kümes ve evler ateşe verildi. Filistinli bir genç çalıştığı yerden çıkarılarak İsraillilerin saldırısına uğradı. İsrailliler, genci öldüresiye darbetmelerinin ardından sokağa bıraktı. Gencin sağlık durumu kritik. Filistin resmi verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın başlamasından bu yana Batı Şeria'daki saldırılarını da artırdı.

SOYKIRIM SÜRÜYOR

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte enkaz altından 4 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını, 5 kişinin ise İsrail saldırılarında yaralandığını kaydetti. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 715 kişinin yaşamını yitirdiği, 1968 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi. Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 292'ye ulaştı.