Yahudi teröristler Filistinli çiftçiyi bağlayıp darp etti
Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 13 ölü ve 57 yaralı getirildi. Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 757'ye ulaştı. Filistinlilerin topraklarını gasp eden Yahudi yerleşimci terörü de her geçen gün artıyor. Gaspçı İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı. İsrail güçlerinin koruması altında silahlı bir İsrail yerleşimcisi, Beit İksa köyünde yaşlı bir Filistinliyi alıkoydu. Görüntülerde, yaşlı adamın gözleri ve ellerinin bağlı olduğu görüldü. Ramallah'ta ise bir Yahudi yerleşimci terörist, Filistinli ailenin bekçi köpeğini döverek öldürdü. İsrail ordusunun düzenlediği baskında da 1 Filistinli hayatını kaybetti.