Yahudi terörü Batı Şeria’yı kuşattı

Terörist İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler işgal ettikleri Filistin topraklarında organize bir şekilde her gün yeni bir barbarlığa imza atıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun destek verdiği gaspçı İsraillilerin şiddeti tırmanıyor. Silahlı ve maskeli İsrailli gruplar köylere baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerine ve araçlarına saldırıp ateşe veriyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA ve yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, işgalci İsrailliler, 16 bölgede baskın, ateş açma, darbetmenin yanı sıra ev, mülk ve tarım arazilerini yakarak saldırılar düzenledi. Saldırılar çoğunlukla Batı Şeria'nın kuzeyinde yoğunlaştı. Nablus kenti ile Tel, Sırra, Urif, Beyt Furik, Salim ve Irak Burin belde ve köylerini kapsayan 7 bölge hedef alındı. Nablus kentine bağlı Sarra köyünde yaşayan Filistinliler, topraklarını gasbeden İsraillilerin, ev ve araçlarına saldırdığı sırada yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Evi ve aracı zarar gören Muhammed Abdullatif et-Turabi "Evlerimizde güven içinde oturuyorduk. Sonra birden yüzlerce yerleşimci evlere saldırıp taş ve şişeler atmaya başladılar" ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı.

SİVİLLERİ KATLEDİYORLAR

Turabi, İsrail güçlerinin saldırıyı engellemediğini daha sonra ise köy sakinlerinin hedef alınan bölgelere ulaşmasına ve topraklarını gasbeden İsraillilerin çıkardığı yangınları söndürmesine engel olduğunu ifade etti. Evi ateşe verilen Ümmü Vahid es- Saravi "Çocuklar korkudan birbirlerine sarılmıştı ve hepsi çığlık atıyordu ancak Allah'a şükür herkes sağ salim çıktı" ifadelerini kullandı. Filistin Kızılayı, gaspçı İsraillilerin Kalkilya kentine bağlı Farata köyüne saldırı düzenlediğini ve 6'sı gerçek mermiyle olmak üzere toplam 8 Filistinli yaralandığını bildirdi. Önceki gün işgalci İsraillilerin Tel beldesine düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirirmiş 4 kişi de yaralanmıştı.

BASKIN SALDIRI GÖZALTI...

İsrail ordusu, düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına alıyor. Filistin'in Sesi Radyosunun haberine göre, İsrail ordusu Nablus'un batısındaki Tel beldesine yönelik baskınlarda şu ana kadar 40'tan fazla Filistinli genci gözaltına aldı. Beldedeki bir evi gasbederek geçici bir saha sorgu merkezine dönüştürdüler. Tel beldesinde evlere yönelik geniş çaplı baskınlar düzenleyen İsrail ordusunun, beldeyi her yönden kuşatma altında tutmaya devam ettiği kaydedildi. Öte yandan Filistin yönetimi, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da geniş çaplı askeri operasyon başlatma kararının, daha fazla çatışmaya neden olacağı ve bölgeyi tehlikeli bir sona sürükleyeceği uyarısında bulundu. İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı hükümetin Batı Şeria'yı İsrail'in güvenliğini tehlikeye atan "barut fıçısına" çevirdiğini ifade etti.