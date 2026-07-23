Yahudi terörü büyüyor: Doğmadan öldürdüler

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler işgal ettikleri Filistin topraklarındaki terör eylemleri her geçen gün artıyor. İsrail ordusu Gazze'de 73 binden fazla Filistinliyi katlederken Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da köyleri basıyor, Filistinlilere saldırıyor, darp ediyor, evleri, araçları ve tarım arazilerini ateşe veriyor. İsrail'in Filistin topraklarını gasbetme politikalarını ve ihlallerini belgeleyen aktivist Usame Muhamire, gaspcı İsraillilerin 19 Temmuz'da El Halil kentindeki Et-Tuvane köyüne saldırı düzenlediğini belirtti. Muhamire, Filistinli Rukiye Rabai'nin evinin hedef alındığını ve saldırının ardından hastaneye kaldırılan hamile kadının yaşadığı şok ve korku nedeniyle karnındaki bebeğini kaybettiğini aktardı. Muhamire, İsraillilerin evi, bir camiyi ve köydeki bazı yerleşim yerlerini ateşe verdiğini ifade etti.

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise son 24 saatte 12 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 305'e, yaralı sayısı ise 173 bin 918'e yükseldi. Öte yandan İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichai Eliyahu, Tel Aviv hükümetinin nihaî hedefinin Gazze Şeridi'ni ele geçirmek ve orada yerleşimler kurmak olduğunu belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör