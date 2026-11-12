Yahudi terörü sınır tanımıyor

AZITTILAR... SİVİLLERİN ASKERDEN FARKI YOK

Gazze'de soykırım ve Batı Şeria'da etnik temizlik yaptıkları sayısız kurum tarafından belgelenen İsrail, ne ateşkes ne de anlaşma dinliyor. 27 Ekim'deki seçimlerden bu yana siyasi çıkmaza giren İsrail yönetimi ayrıca en sıkı müttefiği olan ABD yönetimi ile birçok konuda ayrışma yaşamaya başladı. Ancak tüm bunlara rağmen İsrail, Gazze'de çocukları hedef almaktan geri durmuyor. Batı Şeria'da ise insanlıktan nasibini almamış Yahudi yerleşimci teröristler, Filistinlilere hayatı zindan ediyor. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerlerinin koruması altında dün yine onlarca aracı kundakladı. Teröristler, Luban Şarkiyye köyünde hurda araçların ve araç tamir atölyesinin bulunduğu bir alanı ateşe verdi. Onlarca araç ve iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

KİRLİ PLAN İŞLETİLİYOR

İsrail askerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarındaki bir askeri üste, gözaltına aldıkları elleri ve gözleri bağlı bir Filistinliye çeşitli şekillerde işkence edip dışkı yemeye zorladığı ortaya çıktı. İsrail'in Batı Şeria'daki kirli planının her türlü zulmü yaparak Filistinlileri topraklarından kaçırmak.

50 BİN ÇADIR GEREKLİ

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise son 24 saatte 8 kişi yaşamını yitirdi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana 1622 kişinin yaşamını yitirdi. Son günlerde yine Filistinli anne babalar kefene sarılmış çocuklarını kucaklayarak mezara götürüyor. Hayatta kalabilen Gazzeli çocukları yokluk ve dondurucu soğuk bekliyor. Derme çatma çadırlarda hastalık riski kol geziyor. 50 bin çadırın bölgeye ulaştırılması geremiyor. Gazze'deki 2.3 milyon Filistinlinin acil yardıma ihtiyacı var, ancak İsrail'in devam eden kısıtlamalarından dolayı temel ihtiyaç malzemeleri bile yeterli sayıda ulaştırılamıyor.

NETANYAHU'NUN 27 GÜNÜ KALDI

İsrail'de hükümet kurma yetkisi verilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud partisi ile müzakere toplantısını iptal etme talimatı verdi. Netanyahu, meclisteki konuşması boyunca ırkçı söylemlere başvurdu, 'ulusal birlik' hükümeti talep ederek koalisyonda yer almak istedi. Eisenkot ise "Şimdi, bir dakika bile daha görevde kalmaya layık olmadığına daha da ikna oldum" açıklamasını yaptı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör