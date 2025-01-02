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Giriş Tarihi: 2.1.2025

Yahudi yazar, İsrail vatandaşlığından çıktı

Yahudi yazar, İsrail vatandaşlığından çıktı
ABD'de yaşayan Yahudi yazar Avi Steinberg, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı nedeniyle, bu ülkenin vatandaşlığından çıktığını duyurdu. Steinberg, ABD merkezli Truthout haber sitesi için kaleme aldığı yazısında, İsrail'in "etnisite temelinde oluşturulmuş üstünlükçü yasalara" dayandığını vurguladı. Avi Steinberg "İsrail, Filistin'in yerli halkını ortadan kaldırmak için yürüttüğü soykırım kampanyasında benim ve diğer pek çok kişinin varlığını, doğumunu ve kimliğini silah olarak kullandı" dedi.
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Yahudi yazar, İsrail vatandaşlığından çıktı
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