Yahudi yazar, İsrail vatandaşlığından çıktı

ABD'de yaşayan Yahudi yazar Avi Steinberg, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı nedeniyle, bu ülkenin vatandaşlığından çıktığını duyurdu. Steinberg, ABD merkezli Truthout haber sitesi için kaleme aldığı yazısında, İsrail'in "etnisite temelinde oluşturulmuş üstünlükçü yasalara" dayandığını vurguladı. Avi Steinberg "İsrail, Filistin'in yerli halkını ortadan kaldırmak için yürüttüğü soykırım kampanyasında benim ve diğer pek çok kişinin varlığını, doğumunu ve kimliğini silah olarak kullandı" dedi.