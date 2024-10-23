Yahudiler, Gazze’den yer kapma peşinde

Siyonist İsrail'in 383 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı 42 bin 792'ye çıktı. İsrail, Gazze'nin kuzeyinde Filistinlileri tehcir saldırılarına ise 19 gündür devam ediyor. İşgalci İsrail ordusunun generaller planı kapsamında sürgün edilen Filistinli erkekler ise tutuklanarak açıklanmayan bir yere götürülüyor. İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem tarafından hazırlanan raporda işgalci İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde "etnik temizlik" yaptığı belirlendi. İsrail, Gazze'yi yok edip Filistinlileri topraklarından çıkarırken terösit Yahudi yerleşimciler ise İsrailli faşist bakanlarla kol kola girerek emlak planlarına başladı.Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi, aşırı sağcı bakanlar ve binlerce siyonist, Gazze'nin 3 kilometre uzaklığındaki kamplarına devam ediyor.Yahudi yerleşimci teröristler, "Büyük İsrail" hedefiyle bölgedeki birçok ülkeyi işgal etme hayalleri kuruyor. NİL'DEN FIRAT'A KİRLİ PLANFilistin topraklarının gasp edilmesini savunan Nachalot Derneği'nin kurucusu Daniella Weiss, "Büyük İsrail'in sınırları Fırat'tan Nil'e kadar uzanıyor. Bu bizim hareketimiz Nachala'nın da sembolü. Bu topraklar, vaat edilmiş topraklar. Bu ne zaman olacak? Ne kadar çabuk o kadar iyi" ifadesini kullandı.Middle East Eye sitesindeki habere göre Yahudi yerleşimci teröristler, Gazze'de gayrimenkul planlarına başladı.Nachalot Derneği'nin milyonlarca dolarlık ev anlaşmaları yaptığı belirtildi.İsrail savaş suçu işlemeye devam ediyor. Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı Ez-Zehra Okulu'nu hedef alması sonucu 3 kişi öldü. Gazze'nin kuzeyinde hastane yakınına düzenlenen saldırıda ise bir doktor ile hemşire öldü. İsrail ordusu, Deyr el-Belah kentinde de 2 Birleşmiş Milletler çalışanını daha öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı, uluslararası topluma "kefen gönderin" çağrısı yaptı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, İsrail saldırılarında şimdiye kadar 1047 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin tehcir edilmesini ve bölgenin izole edilmesini amaçlayan, "generallerin planı" olarak adlandırılan plana karşı olduğunu ABD Başkanı Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile yaptığı basın toplantısında kamuoyu önünde açıklamayı reddettiği bildirildi.İsrail, 6 Ekim'den beri Gazze'nin kuzeyindeki 400 bin kişiyi yine sürgün ediyor. Kıyafetleri paramparça olan, günlerdir bombardıman altında aç ve susuz kalan Filistinliler artık nereye gideceklerini bilmiyor.Filistin konusunda dünya çapında akademik çalışmalara yön veren Exeter Üniversitesi Avrupa Filistin Araştırmaları Merkezi Direktörü Profesör Ilan Pappe, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Batılı güçlerin siyonizm destekçisi politikalarından vazgeçmemesi halinde, İsrail'in Gazze'nin ardından Batı Şeria'da da soykırım yapabileceğini belirtti.ABD'li New York Times gazetesi, Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin öldürülmesine, sığınaklarının yok edilmesine rağmen İsrail ordusunu yavaş, ezici ve kazanılamayacak bir savaşa sokmaya yetecek kadar savaşçı ve mühimmata sahip olduğunu yazdı. Uzmanlar Hamas'ı yenmenin İsrail için sadece kısa vadede değil uzun vadede de zor olacağını vurguluyor.