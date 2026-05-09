Yakıt bitti salgın kapıda
ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’ya uyguladığı petrol ambargosu ülkedeki yakıt stokunu sıfırladı. Toplanamayan çöpler sokaklarda yakılarak imha edilince halk sağlığı tehlikeye girdi. Küba halkı için ‘maske takın’ uyarısı yapıldı
ABD'nin Küba'ya yönelik petrol ambargosu dördüncü ayına girerken, başkent Havana'da yakıt yetersizliği nedeniyle çöplerin toplanamaması ciddi bir halk sağlığı krizine yol açtı. Şehir genelinde biriken atık dağları sokakları yaşanmaz hale getirirken, yetkililer çareyi "kontrollü imha" adı altında çöpleri yakmakta buldu. Küba Sinirbilim Merkezi, açık havada yapılan düzensiz yakma işlemlerinin sağlık üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceği konusunda uyarıda bulundu. Dumanın içinde bulunan ve moleküllerin parçalanmasıyla ortaya çıkan zararlı maddelerin insan vücudunda on yıla kadar kalabileceği belirtildi. Şehir sakinleri duman nedeniyle evlerinde dahi maske kullanmak zorunda kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, 2 Mayıs'taki açıklamasında Küba'yı, "kısa sürede yönetimi devralacakları" bir yer olarak tanımlamıştı. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ise Trump'a, "Hiçbir saldırgan Küba'da teslimiyet bulamayacak" cevabını vermişti.