Yakıt tankeri faciası: 30 ölü
Mısır'ın Giza kentinde petrol ürünleri taşıyan bir tankerde çıkan yangında onlarca kişi hayatını kaybetti. Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Kahire'nin batısındaki Giza kentinde petrol ürünleri taşıyan bir tankerde yangın çıktığı bildirildi. Yangında ilk belirlemelere göre 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşmadı. Giza'nın El Verrak bölgesinde bir tünelinüzerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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