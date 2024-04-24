Yaklaşık 100 yıldır kayıptı: 32 milyon dolara alıcı buldu

İm Kinsky, tablonun 1960'larda göndericinin yasal bir selefi tarafından satın alındığını ve birbirini izleyen üç miras yoluyla şimdiki sahibine geçtiğini aktararak, tablonun 1926 yılında yalnızca bir kez sergilendiğini ve o tarihten bu yana kamuya açık bir yerde sergilenmediğini ifade etti.

Tablo, Almanya'daki Nazi dönemi sırasında ele geçirilen sanat eserleriyle ilgili süregelen kimlik tespiti ve iade sorunlarını ele almak üzere oluşturulan Washington İlkeleri uyarınca mevcut sahipleri adına satışa çıkarıldı.