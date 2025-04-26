Yale Üniversitesi öğrencileri İsrailli faşist bakana geçit vermedi

Washington yönetiminin tüm baskılarına rağmen ABD'deki öğrenciler, Filistin davasına destek olmaya devam ediyor. Yale Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i protesto etti. Okul kampüsünde 8 çadırla Filistin'e destek kampı kuran yüzlerce öğrenci, saatler süren protestoları sırasında "Buradayız ve geceyi burada geçireceğiz" diye bağırdı. Gösterilerin ardından "Yalies4Palestine" adlı grubun resmi öğrenci topluluğu statüsü iptal edildi. Trump yönetimi, Yale Üniversitesi'nin Filistin'e destek veren öğrencilere karşı attığı adımları takdir ettiğini bildirdi. Trump'ın "antisemitizm" kararnamesi sonrasında yaklaşık 2 bin öğrenci hakkında işlem başlatıldı.