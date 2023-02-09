Yalnız değilsin Türkiye

Yüzyılın afetinde dördüncü gün geride kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan çifte depremin ardından dünyanın dört bir yanında başlatılan kampanyalar aralıksız sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin deprem sonrası dünyadan güçlü bir dayanışma gördüğünü ve 95 ülke ile 16 uluslararası kuruluştan yardım teklifi alındığını belirterek, "9 Şubat itibarıyla 56 ülkeden 6 bin 479 personel sahada. 19 ülkeden daha ekipler 24 saat içerisinde ülkemizde olacaklar" dedi.KKTC'li mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, yurtdışından yardımların koordinasyonunun sağlanması gerektiğini anlatarak, "Yurtdışından gelecek yardımların merkezlerde toplanmasına, ihtiyaç olanların gelmesine öncelik veriyoruz, çadıra ihtiyaç var. Bu yönlendirmeleri de yaparak bunların Türkiye'ye gelmesi için sahada çalışıyoruz. Avrupa'dan birçok bakan arkadaşımız gelmek istedi, gelecek hafta da onları planlayacağız" diye konuştu.