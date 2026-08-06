Yangınlar dünyaya kıyameti yaşatıyor
Yangınlar ve aşırı sıcaklar, dünyanın dört bir yanında can ve mal kaybını artırıyor. Yunanistan'da Viotia bölgesinde başlayıp Attika'ya yayılan orman yangını 6 gündür sürüyor. Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangınların yeniden büyüme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Yangında 144 bin dönüm alan kül olurken 100'den fazla ev kullanılamaz hâle geldi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde de (GKRY) çıkan yangınla bağlantılı 2 Brezilya vatandaşı gözaltına alındı. İtalya'da ise 27 kentte aşırı sıcak nedeniyle kırmızı alarm verildi. Bazı bölgelerde sıcaklığın 40 dereceye ulaşması ve bir hafta kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.