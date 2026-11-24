Yapay Ay toprağında patates yetiştirildi
NASA destekli araştırmada bilim insanları, organik maddeyle desteklenen yapay Ay toprağında yenilebilir ve besleyici patatesler büyütmeyi başardı. Çalışma, gelecekte Ay üslerinde görev yapacak astronotlar için yerel gıda üretiminin önünü açıyor. Bilim insanları, yakın gelecekte Ay yüzeyindeki üslerde görev alabilecek astronotları beslemek amacıyla, simüle edilmiş Ay toprağında yenilebilir ve besleyici patatesler yetiştirdi. Ay toprağı simülantını organik maddelerle destekleyen araştırmacılar, yeterli miktarda organik madde eklendiğinde patateslerin tıpkı Dünya toprağındaki kadar iyi büyüdüğünü tespit etti.
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