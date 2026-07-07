Yapay zekâ çağrısı: BM harekete geçmeli
Uluslararası kuruluşlar, çocukların güvenliğinden ebeveynler değil yapay zekâ şirketlerinin sorumlu olması gerektiğini savunuyor. Euronews'te yer alan habere göre 100'den fazla kuruluş, Birleşmiş Milletler'in yapay zekâ yönetişimine ilişkin ilk küresel zirve öncesi ortak çağrı yaptı. Hükümetlerin yapay zekâyı çocuklar için güvenli hâle getirmesi için önlem çağrısında bulunuldu. Önlemler arasında, şirketlerin yapay zekâ sistemlerinin piyasaya sürülmeden önce çocuklar için güvenli olduğunu kanıtlamasının zorunlu tutulması; ürünleri çocuk haklarını ihlal eden şirketlere mali yaptırımlar uygulanması ve çocuklara ait görüntü, ses ve biyometrik verilerin kullanımının yasadışı ilan edilmesi yer alıyor.