'Yapay zekâ destekli çocuk istismarı arttı'
İngiltere merkezli Internet Watch Foundation / İnternet İzleme Vakfı (IWF) tarafından açıklanan yeni bir rapor çocukların dijital ortamlarda ne kadar savunmasız olduğunu bir kez daha gösterdi. IWF verilerine göre, yapay zekâ tarafından üretilen çocuk cinsel istismarı materyallerinde büyük bir artış yaşandığı bildirildi. IWF, yasal olarak çocuk cinsel istismarı tanımına uyan 6.310 yapay zekâ görüntüsünü değerlendirdiğini ve bu rakamın geçen yılın toplamı olan 4 bin 500'den yüzde 40 daha fazla olduğunu açıkladı. İncelenen görsellerin büyük çoğunluğunun 7 ila 13 yaş aralığındaki kız çocuklarını hedef aldığı belirtildi.
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