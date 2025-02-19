Yapay zeka destekli soykırım: Microsoft ve OpenAI, İsrail’in savaş suçlarına ortak oldu!

İşgalci İsrail, Gazze’de sivil katliamı yaparken yapay zekadan yoğun destek aldı. Siyonist ordunun on binlerce sivilin ölümüne neden olan saldırılarında Microsoft ve OpenAI altyapısından yararlandığı ABD basını tarafından yapılan bir araştırmayla gözler önüne serildi. Böylelikle bu şirketlerin Filistin’de işlenen savaş suçlarına ortak olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 10:58 Son Güncelleme: 19 Şubat 2025 11:30

ABD merkezli Associated Press (AP) tarafından yapılan araştırmada, İsrail ordusunun, Gazze soykırımında Microsoft ve OpenAI altyapısından güçlü destek aldığı ortaya çıktı. İsrail ordusu tarafından Gazze soykırımında kullanılan yapay zeka sistemlerinin sivil ölümlerine yol açabilecek hataları ortaya kondu. İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımın yanı sıra Lübnan'a yönelik saldırılarında yapay zekanın kullanımı, "sivil ve askeri hedef ayrımı yapılmadığı ve savaş suçu ihtiva ettiği" sebebiyle eleştiriliyor. Sivilleri "gözetleme ve hedef almak" için "Habsora", "Lavender" ve "Where is Daddy?" isimli yapay zeka destekli teknolojileri kullandığı daha önce ortaya çıkan İsrail'e, Amerikan merkezli yapay zeka şirketlerinin desteği sürüyor. AP tarafından, Microsoft ve OpenAI şirketlerinin verilerinin incelenmesi ve İsrailli yetkililerle görüşmelerin sonucunda yapılan araştırmada, İsrail ordusunun yapay zeka kullanımının boyutu ele alındı. Söz konusu araştırmada, bu yapay zeka sistemlerinin sivil ölümlerine yol açabilecek hataları ortaya kondu. İnsan zekası dahil olmak üzere pek çok başka zeka biçimiyle birlikte kullanılan yapay zeka sistemlerinin ne zaman hata yaptığını tespit etmenin son derece güç olduğunu belirten yetkililer, bunun "haksız ölümlere" sebebiyet verebileceğini vurguluyor.

VERİLER MİCROSOFT AZURE İLE DERLENİYOR AP'ye konuşan İsrailli bir istihbarat yetkilisine göre ise, İsrail ordusu, "kitlesel gözetleme" yoluyla toplanan ve telefon görüşmeleri, metinler ve sesli mesajlar da dahil olmak üzere yazıya dökülen ve çevrilen bilgileri derlemek için Microsoft Azure kullanıyor. Azure'un devasa metin yığınları içindeki terimleri hızlı bir şekilde aramak için kullanıldığını söyleyen yetkili, bu sayede birbirlerine yol tarifi veren kişilerin de bulunabildiği ve ordunun yapay zeka sistemleriyle konumlarının tespit edilebildiğini söyledi.