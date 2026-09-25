Yapay zekâ devlet sitelerine sızdı

Yapay zekâ devlet sitelerine sızdı
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Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Yapay zekânın neden olduğu tehditler gün geçtikçe çeşitleniyor. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli yapay zekâ şirketi OpenAI, ülkenin remsi sağlık platformuna yetkisizi erişim sağladı. Sızma neticesinde Medicare veri tabanında bulunan dosyaların ChatGPT asistan tarafından çekildiği belirlendi. Bu gelişme, ABD'li bir yapay zekâ devinin kamu kurumuna yönelik kamuoyuna yansıyan ilk yapay zekâ kaynaklı siber saldırısı olarak kayıtlara geçti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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