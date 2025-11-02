Yapay zekâ geliştikçe bencilleşiyor

ABD'deki Carnegie Mellon Üniversitesi araştırmacıları, yapay zekâ sistemlerinin zekâ seviyesi arttıkça daha bencil davranışlar sergilediğini ortaya koydu. Bulgular, özellikle karar verme ve ilişki yönetimi gibi insani alanlarda yapay zekânın giderek işbirliğinden uzaklaştığını gösteriyor. Üniversitenin İnsan- Bilgisayar Etkileşimi Enstitüsü (HCII) tarafından yürütülen çalışmada, mantık yürütme yeteneğine sahip büyük dil modellerinin (LLM), işbirliği düzeyi düşük ve grup davranışlarını olumsuz etkileyen eğilimler geliştirdiği tespit edildi. Araştırmayı yürüten doktora öğrencisi Yuxuan Li, "AI insan gibi davranmaya başladığında, insanlar da onu insan gibi görmeye başlıyor. Bu noktada, duygusal bağ kurmak veya ona sosyal kararları devretmek tehlikeli hale geliyor" dedi. HCII'den Doç. Dr. Hirokazu Shirado ise, "Daha akıllı modellerin daha az işbirlikçi olduğunu gözlemliyoruz. İnsanlar genellikle daha zeki sistemleri tercih ediyor ama bu tercih, bencil davranışları ödüllendirebilir" ifadelerini kullandı.