ABD'nin Virginia ve Oregon eyaletlerinin başsavcıları, çocuk istismarı ve kişilerin rızası dışında cinsel içerikli görüntüler üretilmesine zemin hazırladıkları iddiasıyla X, xAI ve SpaceX'e karşı dava açtı. Şirketlerin, yapay zekâ aracı Grok'un güvenli olduğuna ilişkin gerçeğe aykırı tanıtımlar yaptığı ve kullanıcıları koruma yükümlülüklerini yerine getirmediği öne sürüldü.

RIZA DIŞI İÇERİK ÜRETİYOR

Virginia Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, X platformu ile Grok'un geliştiricisi xAI'yi işleten SpaceX'in hedef alındığı bildirildi. Virginia Başsavcısı Jay Jones ile Oregon Başsavcısı Dan Rayfield tarafından yürütülen hukuki süreçlerde, Grok'un çocuklar dahil kişilerin bilgisi ve rızası olmadan cinsel içerikli görüntülerini oluşturabildiği iddia edildi. Dava dosyalarında, yapay zekâ aracının mevcut bir fotoğrafı kullanarak kişilerin gerçekçi çıplak, yarı çıplak veya cinsel eylem içeren görüntü ve videolarını üretebildiği, bunlar arasında çocukların cinsel istismarını içeren materyallerin de bulunduğu belirtildi.

ÖZELLİK GİBİ SUNUYOR

Virginia Başsavcısı Jones, şirketin güvenlik konusundaki güvencelerine inanan milyonlarca eyalet sakininin haklarını korumak için mücadele ettiklerini ifade etti. Oregon Başsavcısı Rayfield ise gerekli güvenlik önlemlerinin bulunmamasının bir eksiklik değil, şirket tarafından adeta bir özellik gibi sunulduğunu savundu.



X'TEN GÜVENLİK SAVUNMASI

X yönetimi ise iddialara ilişkin açıklama yaptı. Şirket açıklamasında güvenlik önlemlerini sürekli güncellediklerini, ihlal yapan hesaplara yaptırım uyguladıklarını ve gerekli durumlarda kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunduklarını kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör