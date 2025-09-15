Yapay zekâ ile casusluk

Kuzey Kore hükümeti tarafından desteklendiği öne sürülen Kimsuky isimli bilgisayar korsanı grubunun, temmuzda Güney Koreli bazı kurumlara siber saldırı düzenlediği öne sürüldü. Korsanların askeri yetkililere kimlik düzenlemesiyle ilgili yazışmalar görünümünde olan ve kötü niyetli kod içeren e-posta gönderdiği belirtilirken, kullanılan kimlik kartı görüntülerinin bir yapay zekâ modeli tarafından üretildiği kaydedildi. Yapay zekâ platformlarının askeri kimlik kartlarının kopyalarını oluşturma taleplerini reddettiği ancak korsanların sınırlamaları aştığı aktarıldı.