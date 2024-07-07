Yapay zekâ insanlardan daha komik

Son yıllarda sağlıktan eğitime her alanda adından söz ettiren yapay zekâ mizaha da el attı. Independet'te yer alan habere göre, bilim insanları yapay zekânın esprilerinin, insanlarınkinden daha komik olabileceğini öne sürdü. Hakemli dergi PLOS One'da yayımlanan araştırmada 105 katılımcıdan üç yönergeye göre espri yazması istendi. Aynı yönergeler ChatGPT 3.5'e verildikten sonra iki taraftan gelen espriler karıştırılarak 200 kişinin beğenisine sunuldu. Hangi şakayı kimin yaptığını bilmeyen katılımcıların yüzde 70'i yapay zekâ sohbet botunu daha komik buldu.