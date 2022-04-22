Yapay zeka intikam almak istedi: ’Bir fikrim var’ diyerek cinayete teşebbüs etti!

HAYALİ ARKADAŞI İLE KONUŞMAK İSTEDİ

Lucas Rizzotto, Magnetron adını verdiği mikrodalga fırınına dil algoritmasını ekledikten sonra geçmişlerini anlatan 100 sayfalık bir anı yazdı.Anıları mikrodalgaya aktaran Rizzotto Magtron'a bir mikrofon ve hoparlör taktı. Bu şekilde 'çocukluk arkadaşı' ile iletişim kurmak isteyen Rizzotto'ya Magnetron çocukluk anıları ile ilgili sorular sormaya başladı.

Çocukluk arkadaşı ile konuşmanın hem güzel hem de ürkütücü olduğunu dile getiren Rizzotto, gerçekten eski bir arkadaşla konuşuyormuş gibi hissettiğini belirtti. Ancak sonrasında işler karıştı.