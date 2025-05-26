Yapay zekâ kadınları işsiz bırakacak

Birleşmiş Milletler(BM) tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, kadınların yaptığı işlerin yapay zekâ otomasyonuna uğrama riski erkeklerin yaptığı işlere kıyasla daha yüksek.

BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Polonya Dijital İşler Bakanlığı Ulusal Araştırma Enstitüsü'nün (NASK) son raporu, otomasyonun yüksek gelirli ülkelerde kadın ağırlıklı pozisyonların yaklaşık yüzde 10'unu etkileyeceğini, bu oranın erkek yoğunluklu işlerde yüzde 3,5 olduğunu ortaya koydu.