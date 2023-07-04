Yapay zeka küresel barış için tehdit olabilir!

Woodward, yapay zekanın tekil olarak bir aktör olmadığına dikkati çekerek onu kontrol edebilen ve risklerini görebilenin yine insanlar olduğunu söyledi.

Guterres, 17 Mayıs'ta gazetecilere verdiği demeçte, yapay zekanın silah haline getirilmesinden duyduğu endişeyi de dile getirerek "Bir gün herhangi bir aşamada insana ihtiyaç duymayan silah sistemlerine sahip olacağımız fikri kesinlikle kabul edilemez." demişti. Yapay zeka alanında düzenleme yapma kolay olmasa da ülkelerin kırmızı çizgiler belirlemeyi kabul etmesi gerektiğine işaret eden Guterres, "Yapay zeka gelişmelerinin ön saflarında yer alan girişimciler bile sisteme bir düzen getirmemiz gerektiğini kabul ediyor." ifadelerini kullanmıştı.