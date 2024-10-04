Yapay zekâ, Nobel’e aday olmaya hazırlanıyor

Bilim insanları, Nobel kazanmaya layık görülecek seviyede bir çalışma ortaya koyabilecek yapay zekâ destekli bir meslektaş yaratmak için yoğun araştırmalar yürütüyor. İsveç'teki Chalmers Üniversitesi'nden Ross King, halihazırda 100 civarında "robot bilim insanı" üretildiğine dikkat çekiyor. Japon araştırmacı Hiroaki Kitano, 2021'de "Nobel Turing Challenge" adını verdiği bir projeyle, farklı alanlardan bilim insanlarını 2050'ye kadar Nobel Ödülü kazanacak bir çalışma yürütebilecek "yapay zekâlı bilim insanı" tasarlamaya davet etmişti.