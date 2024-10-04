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Giriş Tarihi: 5.10.2024

Yapay zekâ, Nobel’e aday olmaya hazırlanıyor

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Yapay zekâ, Nobel’e aday olmaya hazırlanıyor
Bilim insanları, Nobel kazanmaya layık görülecek seviyede bir çalışma ortaya koyabilecek yapay zekâ destekli bir meslektaş yaratmak için yoğun araştırmalar yürütüyor. İsveç'teki Chalmers Üniversitesi'nden Ross King, halihazırda 100 civarında "robot bilim insanı" üretildiğine dikkat çekiyor. Japon araştırmacı Hiroaki Kitano, 2021'de "Nobel Turing Challenge" adını verdiği bir projeyle, farklı alanlardan bilim insanlarını 2050'ye kadar Nobel Ödülü kazanacak bir çalışma yürütebilecek "yapay zekâlı bilim insanı" tasarlamaya davet etmişti.
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Yapay zekâ, Nobel’e aday olmaya hazırlanıyor
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