Yapay zekâ seçimleri tehdit ediyor
Yapay zekâ teknolojisinin kontrolsüz şekilde ilerlemesiyle ortaya çıkan güvenlik risklerine dair yeni bir uyarı daha geldi. ABD merkezli CBS News sitesinin haberine göre uzmanlar, seçim uyarısı yaptı. Yapay zekâ teknikleri kullanılarak insan yüzlerinin, seslerinin veya videolarının gerçeğe çok yakın şekilde taklit edilmesi veya değiştirilmesiyle oluşturulan deepfake isimli dijital içeriklere dikkat çekildi. Yapay zekâdaki hızlı ilerlemeler, gerçeğinden ayırt edilmesi imkânsız olan deepfake görüntü, ses ve videoların üretimini kolaylaştırarak dolandırıcılık ve dezenformasyon riskini artırıyor. Uzmanlar, bu teknolojinin hem seçim süreçlerinde hem de bireylere yönelik dolandırıcılık vakalarında ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor.