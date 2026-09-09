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Anthropic araştırmacısından şok istifa: Yapay zeka insanları öldürebilir! Dünya bu sözleri konuşuyor

Yapay zeka şirketi Anthropic'te çalışan araştırmacı Jacob Coxon, şirketlerin kontrol edilemeyen ve kendini geliştiren yapay zeka sistemleri geliştirme yarışına girmesinden duyduğu endişe nedeniyle görevinden ayrıldı. Jacob Coxon, şirketlerin insanların hayatlarıyla kumar oynadığını belirtti. Coxon, "Yapay zeka geliştiren insanlar, on yılın sonuna kadar hepimizi öldürebileceğine samimi bir şekilde inanıyor" dedi.

Anthropic araştırmacısından şok istifa: Yapay zeka insanları öldürebilir! Dünya bu sözleri konuşuyor
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Anthropic araştırmacısı Jacob Coxon, kontrol edilemeyen ve kendini geliştiren yapay zeka sistemleri geliştirme yarışından duyduğu endişeler nedeniyle yapay zeka endüstrisinden istifa etti. Coxon, bu kararını şirketlerin bu tür sistemler inşa etme çabalarına karşı duyduğu kaygılar doğrultusunda aldığını bildirdi.

Anthropic araştırmacısından şok istifa: Yapay zeka insanları öldürebilir! Dünya bu sözleri konuşuyor

"HAYATLARIMIZLA KUMAR OYNUYORLAR"

Coxon, yapay zeka şirketlerinin insanların hayatlarıyla kumar oynadığını belirtti. Coxon, sosyal medya hesabından duyurduğu istifasında, "Bugün Anthropic'ten istifa ettim. Son üç yılımı hem OpenAI hem de Anthropic'te ön eğitim araştırmaları yaparak geçirdim. Her iki şirket de sorumlu davranmıyor. Kendini geliştiren süper zekâya doğru düz bir yarış yapıyorlar ve hayatlarımızla kumar oynuyorlar. " dedi.

Anthropic araştırmacısından şok istifa: Yapay zeka insanları öldürebilir! Dünya bu sözleri konuşuyor

Jacob Coxon şunları söyledi:

Bu teknolojinin gücünü küçümsemeyin. Bunlar yakında her şeyi hackleyebilen, herhangi bir alanı bir gecede devrimleştiren ve gerçek güç ile kaynaklar edinebilen süper insan sistemleri olacak. Hepimiz bu alanlardaki ilerlemeyi bizzat gözlemledik ve ilerleme yavaşlamıyor.

Anthropic araştırmacısından şok istifa: Yapay zeka insanları öldürebilir! Dünya bu sözleri konuşuyor

"HEPİMİZİ ÖLDÜREBİLİR"

Yapay zeka geliştiren insanlar, on yılın sonuna kadar hepimizi öldürebileceğine samimi bir şekilde inanıyor. Bu bir pazarlama numarası değil. Tam tersine, birçok yönetici ve kıdemli araştırmacı, basında mantıklı görünmek için ifadelerine dikkatle bürünüyor - ama aynı insanlar özelde korkularını dile getiriyor. Başka hiçbir insan etkinliği bu düzeyde bir tehlike oluşturmuyor.

Anthropic araştırmacısından şok istifa: Yapay zeka insanları öldürebilir! Dünya bu sözleri konuşuyor

Yaygın bir tepki, "eğer buna gerçekten inanıyorlarsa, neden hâlâ bunu inşa ediyorlar?" şeklindedir. OpenAI'da, pek çok kişi medeniyetin karşı karşıya olduğu riskleri derinden içselleştirmemiştir. Anthropic'te ise riskler iyi anlaşılmıştır, ancak onlar ilk ulaşmak için bir yarışın içindeler - kimsenin sorumlu davranmayacağına inanıyorlar, bu yüzden risklere rağmen bunu kendilerinin yapması gerektiğine inanıyorlar.

#YAPAY ZEKA #ANTHROPİC

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