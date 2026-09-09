Anthropic araştırmacısından şok istifa: Yapay zeka insanları öldürebilir! Dünya bu sözleri konuşuyor
Yapay zeka şirketi Anthropic'te çalışan araştırmacı Jacob Coxon, şirketlerin kontrol edilemeyen ve kendini geliştiren yapay zeka sistemleri geliştirme yarışına girmesinden duyduğu endişe nedeniyle görevinden ayrıldı. Jacob Coxon, şirketlerin insanların hayatlarıyla kumar oynadığını belirtti. Coxon, "Yapay zeka geliştiren insanlar, on yılın sonuna kadar hepimizi öldürebileceğine samimi bir şekilde inanıyor" dedi.
Anthropic araştırmacısı Jacob Coxon, kontrol edilemeyen ve kendini geliştiren yapay zeka sistemleri geliştirme yarışından duyduğu endişeler nedeniyle yapay zeka endüstrisinden istifa etti. Coxon, bu kararını şirketlerin bu tür sistemler inşa etme çabalarına karşı duyduğu kaygılar doğrultusunda aldığını bildirdi.
"HAYATLARIMIZLA KUMAR OYNUYORLAR"
Coxon, yapay zeka şirketlerinin insanların hayatlarıyla kumar oynadığını belirtti. Coxon, sosyal medya hesabından duyurduğu istifasında, "Bugün Anthropic'ten istifa ettim. Son üç yılımı hem OpenAI hem de Anthropic'te ön eğitim araştırmaları yaparak geçirdim. Her iki şirket de sorumlu davranmıyor. Kendini geliştiren süper zekâya doğru düz bir yarış yapıyorlar ve hayatlarımızla kumar oynuyorlar. " dedi.
Jacob Coxon şunları söyledi:
Bu teknolojinin gücünü küçümsemeyin. Bunlar yakında her şeyi hackleyebilen, herhangi bir alanı bir gecede devrimleştiren ve gerçek güç ile kaynaklar edinebilen süper insan sistemleri olacak. Hepimiz bu alanlardaki ilerlemeyi bizzat gözlemledik ve ilerleme yavaşlamıyor.