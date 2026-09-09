Anthropic araştırmacısından şok istifa: Yapay zeka insanları öldürebilir! Dünya bu sözleri konuşuyor

Yapay zeka geliştiren insanlar, on yılın sonuna kadar hepimizi öldürebileceğine samimi bir şekilde inanıyor. Bu bir pazarlama numarası değil. Tam tersine, birçok yönetici ve kıdemli araştırmacı, basında mantıklı görünmek için ifadelerine dikkatle bürünüyor - ama aynı insanlar özelde korkularını dile getiriyor. Başka hiçbir insan etkinliği bu düzeyde bir tehlike oluşturmuyor.

Yaygın bir tepki, "eğer buna gerçekten inanıyorlarsa, neden hâlâ bunu inşa ediyorlar?" şeklindedir. OpenAI'da, pek çok kişi medeniyetin karşı karşıya olduğu riskleri derinden içselleştirmemiştir. Anthropic'te ise riskler iyi anlaşılmıştır, ancak onlar ilk ulaşmak için bir yarışın içindeler - kimsenin sorumlu davranmayacağına inanıyorlar, bu yüzden risklere rağmen bunu kendilerinin yapması gerektiğine inanıyorlar.