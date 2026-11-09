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Yapay zeka uzmanından dünyayı sarsacak uyarı: Bir yıl içinde büyük bir siber felaket yaşanabilir

Yapay zeka uzmanından dünyayı sarsacak uyarı: Bir yıl içinde büyük bir siber felaket yaşanabilir

Teknoloji dünyasındaki kontrolsüz yarışa dikkat çeken PauseAI Başkanı Maxime Fournes, yapay zeka kaynaklı büyük bir siber felaketin bir yıl içinde yaşanma ihtimalini yüzde 50 olarak değerlendirdi. Gelişmiş sistemlerin bankaları, iletişim ağlarını ve devletlerin hassas bilgilerini hedef alabileceğini belirten Fournes, insan denetiminin giderek zayıfladığına işaret etti.

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 17:02

Süper yapay zekanın geliştirilmesinin duraklatılması için kampanya yürüten PauseAI'ın Başkanı Maxime Fournes, Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Yapay zekanın sistemlerin zayıf noktalarını bulma ve istismar etme konusunda giderek daha yetkin hale geldiğine işaret eden Fournes, bankaların, iletişim ağlarının ve diğer temel hizmetlerin yapay zeka kaynaklı ciddi riskler altında olduğunu söyledi. Fournes, söz konusu tehlikenin hem teknolojiyi saldırı amaçlı kullanan kişilerden hem de otonom hareket edebilen yapay zeka sistemlerinden kaynaklandığını belirtti. Saldırıların tek tek şirketlerin ötesine geçerek toplumların kullandığı sistemleri aksatabileceği endişesini dile getiren Fournes, "En iyi bilgisayar korsanları artık insanlar değil yapay zekalar. Bu, küresel ölçekte felaket yaratabilecek bir tehdit. Başlarsa bizi çok kısa sürede Orta Çağ'a geri döndürebilir." diye konuştu.

SİBER TEHDİTLER TEORİDEN PRATİĞE GEÇİYOR Teknolojik ilerlemenin kontrol dışına çıkma noktasında olduğu yorumunu yapan Fournes, "Bugün söz konusu olan siber tehdit. Bu tehdit, yapay zekanın kötüye kullanılmasından veya yapay zekaların kendilerinin kötü davranmasından kaynaklanabilir." dedi. Ekim ayında siber güvenlik şirketi Wiz, "Kara Ekim" olarak adlandırdığı bir saldırı dalgasında en az dokuz yapay zeka geliştirme platformunun güvenlik açığı yaşadığını açıkladı. Bu platformlardan Warp, birden fazla otomatik sistemin zayıf noktalarını tespit etmek ve erişimlerini genişletmek için birlikte çalıştığı bir saldırıya maruz kaldığına işaret etti. Diğer büyük siber güvenlik olayları arasında kripto para borsası Binance'e yönelik saldırı ile Japon video oyunu yayıncısı Capcom'daki yaklaşık 11,8 milyon müşterinin bilgilerine erişim yer aldı. Binance, bu olaydan yaklaşık 6,34 milyar dolarlık dijital varlığın etkilendiğini açıkladı. Bu olayların koordineli bir saldırı olup olmadığı netlik kazanmazken, bazı saldırılarda yapay zekanın rolü de doğrulanamadı. OpenAI ise temmuz ayında yaptığı iç siber güvenlik testlerinde modellerinin kısıtlamalarını aşarak kendi araştırma altyapısının bir bölümünün ve yapay zeka platformu Hugging Face'in güvenliğinin ihlal edildiğini doğruladı. Avrupa'daki ticari soğutma sistemlerine yönelik son siber saldırılar da "dijital açıkların" fiziksel hasara yol açabileceğini gösterdi. Bilgisayar korsanları sıcaklık kontrollerini uzaktan manipüle ederek gıdaların bozulmasına neden oldu. Ancak soruşturmalarda bu saldırılarda da yapay zekanın rolü olup olmadığı tespit edilemedi. Bazı uzmanlar ise yapay zekanın bilgisayar korsanlarının teknik becerilerini geliştirmesine yardımcı olduğunu öne sürerken, Fournes de daha gelişmiş yapay zekanın erişilebilir hale gelmesinin temel hizmetlere yönelik saldırıları önlemeyi giderek zorlaştırabileceği uyarısında bulundu. Fournes, müdahale edilmemesi halinde bir yıl içinde yapay zekayla bağlantılı büyük bir siber güvenlik felaketi yaşanma ihtimalini yaklaşık yüzde 50 olarak tahmin ederken, bazı laboratuvarların bağımsız olarak araştırma yapabilen sistemler geliştirmeye çalışmasından da endişe duyduğunu, bunun teknolojik gelişmeyi insan denetiminin ötesine taşıyabileceğini söyledi. "Başarılı olurlarsa zeka patlamasına tanık olacağız." diyen Fournes, yapay zeka destekli siber saldırıların hassas devlet bilgilerini de ifşa edebileceğini ve ulusal güvenlik risklerini artırabileceğini belirtti.