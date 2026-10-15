Yapay zekâ ve nükleer insanlığı yok edebilir

Yapay zekâ ve nükleer insanlığı yok edebilir
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Lancet Komisyonu'nun hazırladığı yeni küresel risk raporu, nükleer çatışma ve yapay zekânın kötü amaçlı kullanımının 2100 yılına kadar insanlığın soyunu tüketebileceğini ortaya koydu. Dünya genelinde sağlık ve yaşam süresini tehdit eden 17 büyük riskin ele alındığı kapsamlı araştırma, Almanya'da düzenlenen Dünya Sağlık Zirvesi'nde kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırmada nükleer savaş ve yapay zekânın kötü amaçlı kullanımı, gerçekleşme ihtimali düşük ancak yıkıcı etkileri nedeniyle en üst sırada yer aldı. Nükleer çatışmaların atmosferi kapatarak kıtlığa yol açabileceği belirtildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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