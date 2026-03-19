Yapay zeka videoları çok konuşulmuştu: Netanyahu canlı yayında duyurdu: "Hayattayım hepiniz şahitsiniz"

Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun İran saldırılarında öldüğü ve yerine yapay zeka ile videolar yapıldığı iddia edilmişti. Sosyal medyada çok konuşulan görüntülerde ise 6 parmağının olduğu, içtiği kahvenin hiç eksilmediği, bir başka videoda ise parmağında bulunan yüzüğün kaybolduğu dikkatleri çekmişti. Tüm bu görüntüler sosyal medyada tartışılırken Netanyahu basın toplantısı düzenleyerek iddialara adeta 'ölmedim' cevabı verdi.