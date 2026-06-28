Yapay zekalı gözlüklerde kopya riski
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte öğrenciler sınavlarda üstünlük sağlamak için yapay zeka destekli akıllı gözlüklere yöneliyor. Tek bir sınavın geleceği belirlediği Doğu Asya ülkeleri başta olmak üzere, dünya genelindeki eğitimciler bu yeni kopya yöntemine karşı acil önlemler almaya çalışıyor. Güney Kore ve Tayvan'daki eğitim bakanlıkları sınav prosedürlerini yeniden gözden geçirmeye başladı. Çin'de milyonlarca öğrencinin katıldığı zorlu üniversite giriş sınavlarında tüm gözlüklerin sıkı bir taramadan geçirilmesi zorunlu kılındı. İngiltere'deki sınav denetim kurulları da benzer akıllı cihazların sınav güvenliğini ciddi şekilde sarstığı yönünde uyarılarda bulundu.