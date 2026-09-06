Yapay zekalı mülâkat dönemi

Yapay zekalı mülâkat dönemi
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ABD federal hükümeti, kamu personeli alım süreçlerini hızlandırmak amacıyla bazı iş başvurularında yapay zekâyı devreye sokacak. Pilot uygulama, özel sektördeki teknoloji uzmanlarını iki yıllığına kamu görevlerine çekmek amacıyla başlatılan "Tech Force" programı adayları üzerinde denenecek. Adaylar, önceden belirlenmiş standart soruları yönelten yapay zekâ sanal temsilcileriyle görüşecek. Sesli, görüntülü ya da metin tabanlı olarak gerçekleştirilen bu mülakatları kaydedecek olan sistem dökümlerini çıkararak yöneticiler için özetleyecek. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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