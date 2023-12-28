Yapay zekâya telif davası

The New York Times, yapay zekâ teknolojilerinin eğitilmesi amacıyla çalışmalarının izinsiz kullanıldığı ve telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla OpenAI ve Microsoft'a dava açtı. New York Güney Mahkemesi'nde açılan davada, The New York Times tarafından yayımlanan milyonlarca makalenin, artık güvenilir bilgi kaynağı olan haber kuruluşlarıyla rekabet eden sohbet robotlarını eğitmek için kullanıldığı iddia edildi. Böylece, The New York Times, yazılı eserleriyle ilgili telif hakkı sorunları nedeniyle ChatGPT ve diğer popüler yapay zekâ platformlarının geliştiricisi olan şirketlere dava açan ilk büyük medya kuruluşu oldu. The New York Times tarafından yapılan şikâyette, sanıkların gazetenin eserlerini "yasadışı şekilde kopyalanması ve kullanılmasıyla" ilgili "milyarlarca dolarlık yasal ve fiili zarardan" sorumlu tutulması gerektiği belirtilirken, şirketlere gazetenin telif hakkıyla korunan çalışmalarını kullanan tüm sohbet robotu modellerini ve eğitim verilerini kaldırma çağrısı yapıldı.