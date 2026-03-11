Yapay zekâya yasak geliyor

Avustralya çocukları korumak için yasakları genişletiyor. 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açmasını yasaklayan ilk ülke olan Avustralya, çocukları korumak için internet kurallarını daha da katılaştırıyor. Euronews'te yer alan habere göre, Avustralya interneti genç kullanıcılar için daha güvenli hale getirmeye yönelik yeni bir adım attı. "Yaş Sınırlı İçerik Kodları" adı verilen düzenleme, çocuklar için uygun olmayan içeriklere erişmek isteyen kullanıcıların yaşlarının doğrulanmasını zorunlu kılıyor. Bu içerikler arasında yüksek düzeyde şiddet, pornografi, kendine zarar verme, intihar ve yeme bozukluklarını teşvik eden materyaller yer alıyor. Yeni düzenlemeler, video oyunları, pornografi siteleri ve yapay zekâ sohbet botlarını da kapsayacak.

YAŞ DOĞRULAMA ŞARTI

Bu tür içerik oluşturabilen platformların, kullanıcıların en az 18 yaşında olduğunu doğrulaması gerekecek. Yeni yasaların bu hafta yürürlüğe girmesi planlanıyor. Avustralya e-Güvenlik Komiseri Julie Inman Grant, "Bir çocuk intihar ya da kendine zarar verme içerikleri aradığında karşısına zararlı içeriklerin olduğu bir internet döngüsü değil, öncelikle bir yardım hattı çıkacak" dedi. Düzenlemenin, ABD'de bazı gençlerin yapay zekâ sohbet botlarının önerileri nedeniyle intihar ettiği veya kendine zarar verdiği iddialarıyla açılan davaların ardından gündeme gelmesi dikkat çekti.