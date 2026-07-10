Yapay zekâya zor soru sorana ödül
Çin'in Şanghay kentindeki Fudan Üniversitesi'nde yapay zekâ aracılığıyla yenilikçi bir sınav modeli uygulanıyor. Öğretim üyeleri derse katılan öğrencileri yapay zekâ çağına hazırlamak amacıyla belli bir konuyla ilgili 10'ar soru hazırlamasını istedi. Puanlama sistemi yapay zekâya en zor soru sorma ve yanıltma üzerinden belirlendi. Derste 51 öğrenciden 50'si en az bir modelin soruyu yanlış yanıtlamasını sağladı. Sadece 4 öğrenci bir modeli tamamen yenmeyi başardı. Ancak hiçbir öğrenci Claude adlı yapay zekâ modelini tamamen alt edemedi.