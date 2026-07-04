Yapay zekayı dijital kıyım aracı yaptılar
Gazze Şeridi, 1000 gündür İsrail'in soykırımı altında. İsrail ordusunun Gazze'deki katliam ve soykırım eylemlerinde ileri teknoloji, bulut altyapıları, siber veriler ve yapay zeka araçlarından yararlanması, insanlığa fayda sağlaması beklenen bu teknolojilerin "dijital kıyım araçlarına" dönüştürülebileceğini ortaya koydu. ABD merkezli Palantir firmasının "Maven" platformu, CIA destekli Dataminr şirketi, Lavender ve Where's Daddy gibi yapay zeka tabanlı hedef tespit sistemleri katliamlarda kullanıldı. Google ve Amazon'un Nimbus Projesi de süreçte aktif rol aldı.