Yaptırımın yerini işbirliği aldı

Savunma sanayiinde Türkiye'ye yakın geçmişte haksız yere yaptırım uygulayan ülkeler, şimdilerde ise Türk ürünlerini almak için sıraya giriyor. Middle East Eye sitesinin haberine göre 2019'da Türkiye'ye silah satış yasağı uygulayan Kanada, Türk insansız hava araçlarını satın almayı değerlendiriyor. Türkiye'ye yönelik silah ambargosu kapsamında İHA kameralarını kesen Kanada, aradan geçen yedi yılın ardından Türk savunma sanayiiyle işbirliğine yöneliyor. Habere göre Kanada hükümeti, 2019 yılında Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyonu nedeniyle Kanada merkezli Wescam tarafından üretilen elektro-optik (EO) ve kızılötesi (IR) kameralarının satışını durdurmuştu. Söz konusu ambargodan en çok etkilenen de Türk insansız hava aracı üreticisi Baykar olmuştu.

YERLİ ÜRETİM BAŞLADI

Kanada'nın İHA'lar için ürettiği elektro-optik ve kızılötesi kameralarını kullanan Baykar ve TUSAŞ gibi yerli savunma sanayii şirketleri, artık kendi kamera üretimlerine başladı. Aselsan'ın geliştirdiği CATS kamera sistemi 10'dan fazla ülkeye de ihraç ediliyor. Aradan geçen yedi yılın ardından, Türk İHA'larında kullanılan kameraların ihracatını engelleyen aynı ülke, bu kez Türk askeri insansız hava araçlarını satın almayı değerlendiriyor. Konuyla ilgili bir yetkili, "Kanada, gözetleme amaçlı orta irtifa uzun havada kalışlı insansız hava araçları satın almakla ilgileniyor" dedi.

TÜRK-İTALYAN ORTAKLIĞI ALMANYA'NIN MERCEĞİNDE

Türkiye'nin savunma sanayiindeki küresel yükselişi, bir NATO müttefikinin deniz kuvvetlerinin tam kalbine taşınıyor. İtalya Deniz Kuvvetleri, amiral gemisi Cavour'u Türk yapımı Bayraktar TB3 insansız hava araçlarıyla donatmaya hazırlanıyor. Almanya merkezli Focus'a göre TB3'ün Cavour'a entegrasyonu, Türkiye'nin bir İHA gücü olarak küresel yükselişinin simgesi olarak değerlendiriliyor. Haberde Ankara'nın Akdeniz güvenlik mimarisinde vazgeçilmez bir ortağa dönüştüğü vurgulanırken, İtalya'nın geçmişte kendi yerli İHA projelerinde yaşadığı başarısızlıkların ülkeyi Türk sistemlerine yönelme zorunluluğuyla karşı karşıya bıraktığı kaydedildi.