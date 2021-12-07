Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Yaptırımlar İran’ı zor duruma soktu: Yüzlerce uçak bekletiliyor
Giriş Tarihi: 7.12.2021 14:32

Yaptırımlar İran’ı zor duruma soktu: Yüzlerce uçak bekletiliyor

İHA
Yaptırımlar İran’ı zor duruma soktu: Yüzlerce uçak bekletiliyor

İran’a yönelik süregelen yaptırımlar, bu kez tamir bekleyen uçak filolarını etkiledi. Yedek parça ve uçak motoru teminindeki aksaklıklar, hava yolu şirketlerini zor durumda bıraktı.

İran'da yolcu uçaklarının yüzde 50'den fazlasının yaptırımlar nedeniyle tamir edilemediği için havaalanlarında bekletildiği açıklandı.

İran'da yüzlerce yolcu uçağı yaptırımlar nedeniyle kullanılamıyor. İran Hava Yolu Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Berhor, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Ülkede yüzde 50'den fazla uçak, yaptırımlar nedeniyle motor ve diğer yedek parçaları temin edemediğimiz için uçamıyor. Gerekli yedek parçalar olmadan uçakları tamir edemiyoruz" dedi.

Yedek parça ve uçak motoru temini konusuna hükümetin öncelik vermesi gerektiğini belirten Berhor, hava yolu şirketlerine yardım edilmesi gerektiğini söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yaptırımlar İran’ı zor duruma soktu: Yüzlerce uçak bekletiliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA