Yaptırımlar tamamen kaldırılmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, davet üzere ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında önceki gün Washington'da çeşitli temaslarda bulundu. Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Washington ziyaretiyle aynı zamana denk gelen ziyareti kapsamında, ABD Başkanı Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın görüşmesinin bir kısmına, Trump'ın davetiyle katıldı. Fidan söz konusu görüşmede Türkiye'nin Suriye'ye dair görüşlerini paylaştı. Bakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la yaptığı ve ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in de bir noktada katılım sağladığı toplantıda, Suriye'deki sorun alanları ve Sezar Yasası'yla (Suriye Sezar Sivil Koruma Yasası) ilgili gelişmeler gözden geçirildi. ABD, Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları 180 günlüğüne kısmen askıya alındı. Ankara, bu yaptırımların Esad dönemindeki eylemler sebebiyle uygulamaya geçtiğini, artık yeni bir yönetim olduğu için bu yaptırımların tamamen kaldırılması gerektiğini düşünüyor.