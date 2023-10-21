Yaralı Gazze halkı için çağrı: Süreci hızlandırın!

Filistinli gruplar, İsrail ablukası ve bombardımanı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki yaralıların Gazze dışında tedavileri için çıkışlarının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi gibi grupların yer aldığı Ulusal ve İslami Güçler İzleme Komitesi, Gazze'nin dünyaya açılan kapısı olan Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'nın insani yardımlar için geçici olarak açılmasına dair yazılı bir açıklama yayımladı.

Yapılan ortak açıklamada, Gazze'de İsrail saldırıları ve ablukasının sağlık sistemini çöküşün eşiğine getirdiği belirtilerek, "Yaralıların (Gazze dışında tedavi görmesi için) çıkışının hızlandırılması çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

"Halkımıza yönelik soykırımın durdurulmasını kapsamayan her türlü çabanın faydası ve etkisi kısıtlı olacaktır." ifadesine yer verilen açıklamada, bölgedeki hareketliliğin henüz İsrail saldırılarını durduracak seviyeye ulaşmadığı kaydedildi. Refah Sınır Kapısı'nın açılmasında Mısır'ın çabalarının takdir edildiği açıklamada, "Filistin halkının topraklarında kalmakta kararlı olduğu ve göç planlarını kesinlikle kabul etmeyeceği" vurgulandı.

Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı, sınırlı insani yardımların bölgeye girişi için bugün geçici süreyle açılmıştı.