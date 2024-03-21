Yaralıları hastanede bile rahat bırakmıyorlar

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani bir felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bine dayandı. Katil İsrail, yaraladığı Filistinlilere hastanede bile rahat vermiyor.İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların hedefi olan 4 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Seca Cuneyd, yüzünde ve vücudunda oluşan derin yanıkların tedavi edildiği Şifa Hastanesinde ikinci kez İsrail ordusunun hedefi oldu. Seca'nın tedavisi İsrail askerlerinin hastaneye baskın düzenlemesinin ardından yarım kaldı.Seca'nın babası, çocuğunu Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakletmek zorunda kaldı. İşgalci İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yönelik baskısı dördüncü gününde dün de devam etti. İsrail hastaneye sığınan 100'den fazla kişiyi katletti, aralarında gazetecilerin de olduğu onlarca kişiyi tutukladı. Katil İsrail, dün ayrıca hastaneye sığınanlara "Binayı terk edin. Çıkmayanları vuracağız" tehdidinde bulundu. UNICEF Sözcüsü James Elder ise "Gazze'de yaşananlar çocuklara karşı savaş" dedi.Filistin Kızılayı, 21 Mart Anneler Günü münasebetiyle yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden annelere dikkat çekti. Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları dolayısıyla her gün 37 annenin şhit olduğu bildirildi.