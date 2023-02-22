Yardım diplomasisi depremde geri döndü

Depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye nadir görülen bir küresel destek sağlandı. 76 ülke, arama kurtarma ekibini gönderdi, 100 ülkeden yardım teklifi geldi. Al Jazeera kanalında Türkiye'nin yaralarını sarması için ortaya konan desteğe dikkat çekildi. Türkiye'nin yıllardır yürüttüğü yardım diplomasisine vurgu yapıldı. Türkiye, gayrisafi milli hasılasına oranla insani yardımda birinci sırada. Al Jazeera'deki analizde de "Türkiye'nin yardım diplomasisi, küresel yardımlarla geri döndü" denildi.Analizde, "Türkiye, 2013 yılından bu yana AK Parti'nin benimsediği insani diplomasi anlayışı doğrultusunda çalıştı. Sayısız ülkeye yardım eli uzatan Türkiye, yıllardır sürdürdüğü yardım ağırlıklı dış politikasıyla küresel nüfuz kazandı" ifadeleri yer aldı.Haberde İtalya'daki Trieste Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Profesörü Federico Donelli'nin, "Beni en çok etkileyen Güney Afrika, Etiyopya gibi büyük bölgesel oyuncuların ve hatta Sudan, Burundi ve Somali gibi birçok iç sorunu olan ülkelerin Türkiye'ye derhal yardım ekipleri göndermesiydi. Bu tepki, şüphesiz, Türkiye'nin insani diplomasi dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanan dış politikasının sonucudur" sözlerine yer verildi.